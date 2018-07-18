  • 18 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.785
    EURO 5.563
  • BIST 91843.5
    ALTIN 188.024
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Google'a rekor ceza yolda

Google'a rekor ceza yolda

Android işletim sistemi Google'ın başını derde soktu. Avrupa Birliği teknoloji devine 5 milyar dolarlık rekor ceza vermeye hazırlanıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Googlea rekor ceza yolda

Avrupa Birliği (AB) ile teknoloji devi Google arasında Android işletim sisteminden kaynaklanan anlaşmazlık bir süredir gündemdeydi.

5 milyar dolar

Avrupa Birliği Komisyonu, Google'ın rakiplerini Android işletim sistemi kullanarak engellediği gerekçesiyle para cezasını gündemine almıştı.

Bloomberg televizyonu, Avrupa Birliği'nin vereceği cezanın 5 milyar dolar olacağını açıkladı. 

AB'den açıklama bekleniyor

AB Rekabetten Sorumlu Komisyon üyesi Margrethe Vestager konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacak.

Rekor cezanın da resmen burada açıklanması bekleniyor.

Google'a yasaklar yolda

Avrupa Komisyonu ayrıca, Google'ın Chrome web tarayıcısı ve diğer servislerinde de Android işletim sistemi kullanmasını yasaklayabilir.

Kaynak: TRT Haber, REU

Etiketler: Google, Avrupa Birliği, AB
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER