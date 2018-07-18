Google'a rekor ceza yolda

Avrupa Birliği (AB) ile teknoloji devi Google arasında Android işletim sisteminden kaynaklanan anlaşmazlık bir süredir gündemdeydi.

5 milyar dolar

Avrupa Birliği Komisyonu, Google'ın rakiplerini Android işletim sistemi kullanarak engellediği gerekçesiyle para cezasını gündemine almıştı.

Bloomberg televizyonu, Avrupa Birliği'nin vereceği cezanın 5 milyar dolar olacağını açıkladı.

AB'den açıklama bekleniyor

AB Rekabetten Sorumlu Komisyon üyesi Margrethe Vestager konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacak.

Rekor cezanın da resmen burada açıklanması bekleniyor.

Google'a yasaklar yolda

Avrupa Komisyonu ayrıca, Google'ın Chrome web tarayıcısı ve diğer servislerinde de Android işletim sistemi kullanmasını yasaklayabilir.

Kaynak: TRT Haber, REU