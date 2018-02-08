  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Google'a 21 milyon dolarlık ceza

Google'a 21 milyon dolarlık ceza

Hindistan Rekabet Kurumu, arama sonuçlarını, kendisinin ve ortaklarının hizmetlerini tanıtmak yönünde manipüle ettiği gerekçesiyle Google'a 21 milyon dolar para cezası kesti.

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Googlea 21 milyon dolarlık ceza

Hindistan Rekabet Kurumundan (CCI) yapılan açıklamada, internet üzerinden yapılan aramalardaki pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a, 1,36 milyar rupi (yaklaşık 21 milyon dolar) para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, Google'a haksız uygulamalardan kaçınması uyarısında bulunuldu.

"Matrimony.com" adlı internet sitesi ve tüketici haklarını savunan CUTS adlı birliğin, 2012'de yaptığı şikayetin ardından kurumun Google'ı incelemeye aldığı kaydedildi.

Şikayetlerde, Google'ın arama sonuçlarını, kendisinin ve ortaklarının hizmetlerini tanıtmak yönünde manipüle ettiği ileri sürüldü.

Hindistan, Modi'yi "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösteren Google'a dava açmıştı

Hindistan, geçen yıl, Başbakan Narendra Modi'yi, arama sonuçlarında "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösteren Google'a dava açmıştı.

Daha önce de görsel arama sonuçlarında Modi'yi "Hindistan'ın ilk 10 suçlusu" olarak gösteren Google bu hatadan ötürü 2015'te özür dilemişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: hindistan, Google
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