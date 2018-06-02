Google, Pentagon'la anlaşmasını iptal ediyor

Google, "Maven" adlı askeri yapay zeka projesi ile Amerikan ordusu için insansız hava araçlarının (İHA) çektiği görüntülerin analiz edilmesini sağlayacak bir yapay zekâ geliştiriyordu.

Google çalışanları daha önce projeye karşı bir imza kampanyası düzenleyerek şirketi "savaş ticaretinden" uzak durmaya çağırmıştı. Google'dan kendisinin ya da bağlı firmaların "savaş teknolojisi üretip üretmediğini" açıklığa kavuşturması istenmişti. Kampanyaya 4 bin 600'den fazla çalışan katılmış, 13 çalışan da istifa etmişti.

Anlaşma yenilenmeyecek

Protestoların artması sonucunda, Google Cloud şefi Diane Greene, çalışanlarına ABD ordusu için yapmaya başladıkları anlaşmayı yenilemeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama gelecek için de önem taşıyor çünkü Google, Pentagon'la 10 milyar dolarlık yeni bir anlaşma yapmaya hazırlanıyordu.

ABD ordusu için yapılan yapay zeka projesine karşı çıkan çalışanların imzaladığı açık mektupta, "Google'ın savaş işinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, Project Maven'ın iptal edilmesini, ne Google'ın ne de diğer yüklenici tarafların, savaş teknolojileri geliştirmeyeceğine dair açık bir politika uygulamasını ve yayınlamasını istiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: İHA