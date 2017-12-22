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Buradasınız : » » Google kışa böyle 'merhaba' dedi

Google kışa böyle 'merhaba' dedi

Google, kış gün dönümüne özel "doodle" hazırladı.

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Google kışa böyle merhaba dedi

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, kışın ilk gününe özel hazırlanan video ile karşılaşıyor.

Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.

Doodle nedir?

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor. 

AA

Etiketler: kış dönümü, Google, Doodle, 21 aralık
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