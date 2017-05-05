  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Google İtalya'ya vergi borcu ödeyecek

Google, İtalyan makamlarına 306 milyon avro vergi borcu ödemeyi kabul etti.

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Google İtalyaya vergi borcu ödeyecek

Merkezi ABD'de bulunan internet arama motoru Google, İtalyan makamlarına 306 milyon avro vergi borcu ödemeyi kabul etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Google, İtalyan vergi kurumu Agenzia delle Entrate ile vardığı anlaşma çerçevesinde ülkede 306 milyon vergi ödeyecek.

Bu rakamın, 2002-2015 dönemini kapsadığı ve yine bu yıllarda ödenen vergilere ek olarak ödeneceği bildirildi.

Agenzia delle Entrate Direktörü Rosella Orlandi, bu süreçte büyük bir takım çalışması yürüttüklerini, sadece devletin kasasına girecek kaynak açısından değil aynı zamanda gelecekteki getirileri açısından olağanüstü bir sonuç elde ettiklerini kaydetti.

Etiketler: Google, İtalya, vergi borcu
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