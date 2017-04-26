  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Google, 'Cassini'yi doodle yaptı

Google, 'Cassini'yi doodle yaptı

Google, Cassini (Cassini-Huygens) uzay aracı için özel logo hazırladı.

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Google, Cassiniyi doodle yaptı

Google, Cassini (Cassini-Huygens) uzay aracı için özel logo hazırladı.

Google ana sayfasında yer alan "doodle"da, uzay aracının Satürn'ü görüntülemesi esprili şekilde anlatılıyor.

Satürn'e gönderilen iki parçalı insansız uzay aracı, astronomlar Giovanni Cassini ve Christiaan Huygens'ın adını taşıyor.

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor. AA

Etiketler: Google, cassini, uzay aracı, Doodle
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