Google çalışanları, Amerikan ordusu için teknoloji geliştirmek istemiyor

Google çalışanları, şirketlerinin Amerikan ordusu için geliştirilen yapay zeka projesinden çekilmesini istedi.

Aralarında kıdemli mühendislerin de bulunduğu 3100 çalışan, şirketin üst düzey yöneticisi Sundar Pichai'a bir mektup yazdı.

Çalışanlar, Pentagon ile işbirliği yapılan Project Maven'da görev almak istemediklerini söyledi. Google'ın savaş teknolojileri geliştirmeyeceğine dair taahhütte bulunmasını istedi.

Google yetkilileri ise söz konusu teknolojinin herhangi bir silah ateşlemek, drone çalıştırmak ya da uçurmak için kullanılmayacağını anlattı.

Projenin hayat kurtarmak ve iş yükünü hafifletmeyi amaçladığı vurgulandı, kapsamının "muharebe dışı amaçlar" için sınırlandırıldığı savunuldu.

Project Maven, insansız hava aracı dronelara yönelik bir yapay zeka programı. Proje, insansız hava araçları ile çekilen görüntülerin yapay zeka tarafından değerlendirilmesini içeriyor.

Google'ın çeşitli birimlerinde 70 bin kişi çalışıyor.

Kaynak: TRT Haber