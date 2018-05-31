Gökdelenler şehri Manhattan'da trafiği kilitleyen gün batımı

New Yorklular, binaların arasından süzülen güneşi fotoğraflamak için trafiği durdurdu. Birçok kişi ölümsüzleştirdiği o anları, sosyal medya sitesi Twitter'dan #Manhattanhenge etiketiyle paylaştı.
Kaynak: Reuters, AA
New Yorklular, yılda sadece dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışına yoğun ilgi gösterdi.
New Yorklular, binaların arasından süzülen güneşi fotoğraflamak için trafiği durdurdu. Birçok kişi ölümsüzleştirdiği o anları, sosyal medya sitesi Twitter'dan #Manhattanhenge etiketiyle paylaştı.
Kaynak: Reuters, AA