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Gökdelenler şehri Manhattan'da trafiği kilitleyen gün batımı

New Yorklular, yılda sadece dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışına yoğun ilgi gösterdi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:39





