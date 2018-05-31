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Gökdelenler şehri Manhattan'da trafiği kilitleyen gün batımı

New Yorklular, yılda sadece dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışına yoğun ilgi gösterdi.

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Gökdelenler şehri Manhattanda trafiği kilitleyen gün batımı

New Yorklular, binaların arasından süzülen güneşi fotoğraflamak için trafiği durdurdu. Birçok kişi ölümsüzleştirdiği o anları, sosyal medya sitesi Twitter'dan #Manhattanhenge etiketiyle paylaştı.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: Manhattanhenge, manhattan, gün batımı
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