  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Göçmenleri taşıyan tekneye el konuldu

Sri Lanka'da içinde 32 kişinin bulunduğu bir tekneye el konulduğu bildirildi.

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Göçmenleri taşıyan tekneye el konuldu

Sri Lanka'da içinde 32 kişinin bulunduğu bir tekneye el konulduğu bildirildi.

Sri Lanka Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Chaminda Walakuluge, devriye gezen sahil güvenlik ekiplerinin ülke sularına giren tekneyi fark ettiğini belirtti.

Teknede, ikisi 15 günlük ve 4 aylık bebek, 14'ü de çocuk toplam 30 Myanmarlı bulunduğunu bildiren Walakuluge, bu kişilerin ülkelerindeki şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanlar olabileceğini kaydetti.

Walakuluge, teknedeki 2 Hintlinin ise insan taciri olma ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

Teknedeki kişilerin Hindistan'a 4 yıl önce iltica ettiklerini söylediklerini aktaran Walakuluge, emniyette tutulan 32 kişinin soruşturmasının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan söz konusu kişilerin, Hindistan'dan neden ayrılmak istedikleri ya da nereye gitmeyi hedefledikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Myanmar'da Müslüman azınlığın yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde geçen yılın kasım ayında sınır bölgesindeki kontrol noktalarına yapılan eş zamanlı saldırıların ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda, sivil halka yönelik tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri dünya kamuoyunun gündemine gelmişti.

Etiketler: göçmenler, sığınmacılar, sri lanka
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