Göçmenlere hakaret eden Trump 'ırkçı' olmadığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde gaflarına bir yenisini ekleyip bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere hakaret etmişti.

BM'den Trump'a ağır eleştiri

Trump'ın göçmenlere yönelik hakaretleri istifa getirdi

Bu açıklamalarından sonra tepkileri üzerine çeken Trump'a golf oynamaya giderken, bir gazeteci ırkçı olup olmadığını sordu.

Trump, “Hayır ırkçı değilim. Ben şimdiye kadar röportaj yaptığınız ve soru sorduğunuz kişiler arasında en az ırkçı olanım. Bunu size söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

Ne olmuştu?

Trump, Beyaz Saray'daki bir toplantıda, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerine ve göçmenlere hakaret ederek, "Bu pislik çukuru ülkelerden insanların buraya gelmesini neden isteyelim? Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız" demişti.

ABD'nin en güvenilir yayın organlarından biri olan Washington Post gazetesinde yayınlanan açıklamanın ardından Beyaz Saray haberi yalanlamamıştı.

Öte yandan, 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçileri, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın özür dilemesini talep etmişti.

Trump'ın göçmen karşıtı politikaları

ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili ilk görev yılında pek çok adım atan Trump, önceki dönemde sağlanan birçok esnekliğin kaldırılması için kararlar aldı.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatan yönetim, gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre tanımıştı.

Kaynak: TRT Haber