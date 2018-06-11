Göçmen gemisini kabul etmeyen İtalya ve Malta'ya AB'den çağrı

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas günlük basın toplantısında, "İnsanların hayatı söz konusu. İtalyan ve Maltalı yetkililerin önceliği gemideki göçmenlerin ihtiyaç duydukları bakımı acil olarak almasını sağlamak olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Malta ve İtalyan yetkililerle konuyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirten Schinas, göçmenlerin gemiden en kısa sürede ve güvenli biçimde karaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan “en yakın ve güvenli liman” olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti.

Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmesi, iki ülke arasında krize sebep olmuştu.

Kaynak: AA