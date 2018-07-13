Göçmen çocukların yarısı ailelerinden ayrı tutuluyor

ABD'de Trump yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, "sıfır tolerans" politikası kapsamında ailelerinden ayrılan 5 yaş altı 103 çocuğun 57'si dün sabah aileleriyle bir araya getirildi. Yetkililer, güvenlik endişeleri nedeniyle ailelerinden ayrılan 5 yaşın altındaki diğer 46 çocuğun hala ailelerinden ayrı tutulduğunu belirtti.

Yetkililer geriye kalan 46 çocuğun aileleriyle daha önce idare tarafından temasa geçildiğini ve sınır dışı edildiğini belirterek, bu ailelerin çocuklarıyla yeniden bir araya gelmek için uygun olmadığını söyledi.

Mahkemenin verdiği karara uyulmadı

Amerikan Sivil Birliği'nin açtığı dava üzerine çocukların ailelerinden ayrılmasına yasak getiren ABD'li Yargıç Dana Sabraw, çocukların ailelerine teslim edilmesi emrini vermişti. Karara göre 5 yaşından küçük çocuklar 14 gün içinde, 5 yaşından büyük çocuklar 30 gün içinde aileleri ile bir araya getirilecekti.

Trump'ın sıfır tolerans politikası

Trump yönetiminin uyguladığı "sıfır tolerans" göçmen politikasıyla birçok göçmen çocuk ve ailesi birbirinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere uygulanan ve sert eleştirilere hedef olan "sıfır tolerans" politikasının çözümü için herkesi sınır dışı etmeyi önermişti.

Trump'un bu politikası birçok eleştiriye yol açmıştı.

Trump'ın eşi First Lady Melenia Trump da ABD'nın "sıfır tolerans" politikasını eleştirmiş, "Çocukların ailelerinden ayrılmasını görmekten nefret ediyorum" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 haziranda ise ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Kaynak: CNN