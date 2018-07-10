Göçmen çocukların sadece yarısı ailelerine verilebilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı "sıfır tolerans" göçmen politikası, birçok çocuk ve ebeveynin ayrılmasına neden oldu.

9 Temmuz Pazartesi günü bir hükümet yetkilisi, 5 yaşından küçük çocukların aileleriyle bir araya getirileceğini açıkladı.

Geçen ay San Diego'da ABD Federal Bölge Yargıcı Dana Sabraw, 10 Temmuz Salı gününe kadar 5 yaşından küçük 100 çocuğun ve 26 Temmuz'a kadar yaklaşık 2 bin çocuğun aileleriyle bir araya getirilmesine karar vermişti. Ancak karar verilen tarihte ailelerine teslim edilmesi gereken çocukların sadece yarısı ebeveynleri ile bir araya gelecek.

54 çocuk ailesine kavuşabildi

ABD Adalet Bakanlığı'nda bir avukat olan Sarah Fabian, 10 Temmuz Salı günü 5 yaşından küçük 54 çocuğun tekrar anne-babalarıyla birleşeceğini ve sayıların kontrollere bağlı olarak artabileceğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Diğer ebeveynler ya sınır dışı edildi, ceza arka planı kontrolü başarısız oldu, ebeveyn olduklarını kanıtlayamadılar ya da serbest bırakıldılar. Göçmenlik ajansları da onlarla temas kuramadı."

ABD Sivil Özgürlükler Birliği avukatı Lee Galernt, hükümetin yeniden birleşme emrini yerine getirdiğini düşünmediğini anlattı. Açıklamasında, "Bir tür hükümet izleme sisteminde olmayan çocuklar ve ebeveynler olması çok rahatsız edici" dedi.

Galernt, hükümetin son 48 saat içinde ebeveynleri çocuklarıyla birleştirmek için "önemli" adımlar attığına inandığını da söyledi.

Kaynak: Reuters