Göçe zorlanan Suriyeli kadın PYD'nin zulmünü anlattı

Binlerce insanın ölümüne neden olan on binlercesinin de yerinden yurdundan eden Suriye'deki iç savaş, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin zulümleriyle halkı yaşanması daha zor bir durumla karşı karşıya bırakıyor.

İç savaş sırasında gerçekleştirilen bombardımanda eşini kaybeden Tel Abyadlı 5 küçük çocuk annesi Fatma Ali (32) de savaşın ve terör örgütlerinin mağdur ettiği kadınlardan biri.

Kocası yaklaşık 3 yıl önce Tel Abyad'ta tarlada çalışırken bombardıman sonucu ölen acılı kadın, 2 yıl önce terör örgütü PYD'nin ilçeyi ele geçirmesinin ardından göç etmek zorunda kaldı.

"O rahat uyusun diye çocuklarım iyi olmalı"

Aynı bölgede 10 yaşından küçük 5 çocuğuyla Şanlıurfa'nın Turgut Özal Mahallesi'nde kurdukları çadırda yaşamlarını sürdüren genç kadın, ilçedeki yetkililer ve yardım kuruluşlarının desteğiyle çocuklarına bakmaya çalışıyor.

Farklı bir ülkede evlatlarını yetim büyümenin zorluğunu tek başına göğüslemeye çalışan Fatma Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin olduğu dönemleri duygulanarak anlatıyor.

Fatma Ali, şöyle konuştu:

"Önceden tarlalarımız vardı, durumumuz iyiydi, çok mutluyduk. Sonra çok sevdiğim eşim şehit oldu. Eşim, ölmeden birkaç saat önce 'çocuklarımıza çok iyi bak' demişti. İkindi vakti şehit olduğunu öğrendim. O rahat uyusun diye çocuklarım iyi olmalı. Şimdi bana düşen bir görev var; şehidim için çocuklarıma iyi bakmalıyım.

Eşimin öldüğü haberini aldığım an, kendimi öldürmeyi bile düşündüm ama Allah'tan korktum. Ölümü düşünürken çocuklarım aklıma geldi, sabrettim. Bir süre sonra da DEAŞ savaşmadan ilçemizi PYD'ye teslim etti. PYD'liler gelir gelmez insanlara zulmetmeye başladılar, kendilerinden olmayanları bölgeden göçe zorladılar. Neredeyse ilçede insan kalmadı. Başka yerlerden insanlar getirip evimize yerleştirdiler. Yaşadığımız günler çok kötüydü."

Genç kadın, Fırat Kalkanı Harekatıyla Suriye'deki birçok bölgenin özgürlüğüne kavuştuğunu ve oradaki insanların huzur içinde yaşadığını ifade ederek, benzer bir durumun Tel Abyad ve çevresinde de olmasını arzuladıklarını kaydetti.