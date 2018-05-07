Gizli görüşme iddiasına Trump'tan cevap: Bu karmaşayı yaratan zaten Kerry oldu

ABD'de yayın yapan Boston Globe gazetesinde yer alan haberde, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin nükleer anlaşmayı korumak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

Haber gazetede, "Kerry, sessizce İran'ı kurtarmaya çalışıyor" başlığıyla verilmişti.

Kerry quietly seeking to salvage Iran deal he helped craft https://t.co/PG0vB2iJB5 — The Boston Globe (@BostonGlobe) 5 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump haberlere karşılık attığı Twitter mesajında, "ABD, İran'la yapılan kötü anlaşma için John Kerry'nin gölge diplomasinine (gizli görüşme) ihtiyaç duymuyor. Bu karmaşayı yaratan zaten O'ydu" dedi.

The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this MESS in the first place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Mayıs 2018

John Kerry, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: TRT Haber