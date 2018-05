Gizli görüşme iddiasına Trump'tan cevap: Bu karmaşayı yaratan zaten Kerry oldu

ABD'de yayın yapan Boston Globe gazetesinde yer alan haberde, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin nükleer anlaşmayı korumak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

Haber gazetede, "Kerry, sessizce İran'ı kurtarmaya çalışıyor" başlığıyla verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump haberlere karşılık attığı Twitter mesajında, "ABD, İran'la yapılan kötü anlaşma için John Kerry'nin gölge diplomasinine (gizli görüşme) ihtiyaç duymuyor. Bu karmaşayı yaratan zaten O'ydu" dedi.

The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this MESS in the first place!