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Gizli görüşme iddiasına Trump'tan cevap: Bu karmaşayı yaratan zaten Kerry oldu

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le nükleer anlaşma hakkında "gizli görüşme diplomasisi" yürüttüğü iddiasına Trump'tan cevap geldi.

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Gizli görüşme iddiasına Trumptan cevap: Bu karmaşayı yaratan zaten Kerry oldu

ABD'de yayın yapan Boston Globe gazetesinde yer alan haberde, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin nükleer anlaşmayı korumak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

Haber gazetede, "Kerry, sessizce İran'ı kurtarmaya çalışıyor" başlığıyla verilmişti.

 

ABD Başkanı Donald Trump haberlere karşılık attığı Twitter mesajında, "ABD, İran'la yapılan kötü anlaşma için John Kerry'nin gölge diplomasinine (gizli görüşme) ihtiyaç duymuyor. Bu karmaşayı yaratan zaten O'ydu" dedi.

 

John Kerry, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, john kerry, gizli görüşme, Cevad Zarif, iran, nükleer anlaşma
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