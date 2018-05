Gina Haspel CIA'in ilk kadın direktörü oldu

11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin yurt dışındaki hapishanelerinde işkence yaptırması dolayısıyla adaylığı haftalardır tartışılan Haspel, Senatodan onay aldı.

45'e karşı 54 ile onaylandı

100 üyesi bulunan Senatonun Genel Kurulunda yapılan oylamada 45 hayır oyuna karşılık 54 evet oyu alan Gina Haspel, CIA'in ilk kadın direktörü olarak görev yapacak.

CIA'de 33 yıl görev yapan ve halen teşkilatın direktörlüğünü vekaleten yürüten Haspel'in kısa süre içinde yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Gina Haspel, uzun süren oturumların sonunda dün de Senato İstihbarat Komitesinde yeterli sayıda oy alarak Genel Kurulda oylanmaya hak kazanmıştı.

İşkence kayıtlarını sildirtmişti

ABD Başkanı Trump'ın Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı görevine getirmesi üzerine CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Haspel, CIA'nın Tayland'daki ilk yurt dışı hapishanesinin başında iken terör şüphelilerine işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmesiyle biliniyor.

CIA'nin Tayland'da kurulan ABD dışındaki ilk hapishanesinin başına 2002 yılında getirilen Gina Haspel'in gözetimi altında Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri'ye sorguda yapılan işkenceler, yıllarca ABD'nin gündeminde kalmıştı.

İşkencelerin yapılmasında önemli rolü bulunan Haspel'in daha sonra işkencelere ait video kayıtlarını ortadan kaldırtması tartışmalara neden olmuştu.

CIA'e 1985'te katılan Gina Haspel, geçen yıl şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığına atanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan ABD Senatosu’na Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) Direktör adayı Gina Haspel’i onaylamaları çağrısı yapmıştı. Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Gina Haspel CIA’deki cesur adam ve kadınlarımızın lideri olmaya bir adım daha yaklaştı. Kendisi olağanüstü vasıflı bir aday ve Senato kendisini hemen onaylamalı. Muhteşem ülkemizin güvenliği için kendisine ihtiyacımız var!" demişti.

Trump sosyal medyadan tebrik etti

Gina Haspel'in senatonun onayıyla CIA direktörlüğüne getirilmesinin ardından Trump, "Tebrikler yeni CIA direktörümüz Gina Haspel" şeklinde tweet attı.

Congratulations to our new CIA Director, Gina Haspel! pic.twitter.com/n1xj9LSV9D