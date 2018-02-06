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Buradasınız : » » "Obama zordu, Trump imkansız"

"Obama zordu, Trump imkansız"

German Marshall Fund'ın kıdemli uzmanı Peter Chase, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının diğer ülkeleri Avrupa Birliği'ne daha fazla yaklaştırdığını söyledi.

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Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund'ın kıdemli uzmanı Peter Chase, Başkan Trump'ın ABD'nin dış ticarette fazla verilmesi gerektiği görüşüne sahip olduğuna dikkati çekti.

Chase, dünyanın en güçlü ülkesinin bir mağdur olarak değerlendirilmesine inanmakta zorlandığınıbelirterek, "Trump, bir muhasebe kavramına ahlaki değer veriyor." dedi.

ABD'nin cari işlem açığını olumlu bir şekilde de değerlendirilebileceğini anlatan Chase, Trump'ın yaklaşımının "merkentalist" olduğunu, ABD'nin tarım ve hizmet sektörlerinde fazla verdiğini sadece sanayi üretiminde açık bulunduğunu anımsattı.

Trump'ın yaklaşımı "hatalı"

Trump'ın dış ticarette ABD'ye adil davranılmadığı yaklaşımının "akıllıca olmadığını" belirten Peter Chase, Trump'ın eleştirilerini yalnızca dış ticaretteki açığa odaklandığından genel manada hatalı olarak değerlendirdi.

Trump yönetiminin göreve başlamasından itibaren 84 yeni anti-damping uygulamaya başladığını ve ilk iş olarak Trans Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) çıktığını anımsatan Chase, mevcut yönetimin, diğerlerinin iyi ticaret anlaşmalarını müzakere etmediklerine inandığını ve bunları tekrar müzakere etmek istediğini belirtti.

Chase, AB'nin ticaret stratejisi olarak ABD'deki yönetimi eleştirmemeye dikkat ettiğini, ancak Avrupa'nın, Obama döneminde ABD'yle ticaret anlaşması müzakerelerinin zor olduğunu, Trump başkanlığında ise bunun neredeyse imkansız bir hale geldiğini düşündüğünü aktardı.

Söz konusu ticaret anlaşması müzakerelerine başlanılması halinde bile bunun mevcut AB Komisyonu'nun görev süresinde tamamlanmasının imkansız olduğunu anlatan Chase, ABD'nin müzakerede bu durumu bir pazarlık unsuru olarak kullanacağının farkında bir şekilde "AB'nin taktiksel ve siyasi" sebeplerle Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'nı (TTİP) bekletme kararı aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: obama, Germen Marshall Fund, Donald Trump, abd
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