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Geri gönderilen sığınmacı sayısı bin 14 oldu

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında 21 sığınmacı daha Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildi.

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Geri gönderilen sığınmacı sayısı bin 14 oldu

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında 21 sığınmacı daha Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tamamı erkek olan sığınmacılar, Midilli'den Dikili'ye deniz yoluyla taşındı.

Sığınmacıların dokuz Cezayir, dört Pakistan, dört Bangladeş, iki Gana, bir Afganistan ve bir de Fas vatandaşından oluştuğu belirtildi. Sığınmacıların iltica taleplerinin reddedildiği kaydedildi.

Böylece geçen mart ayında uygulanmaya başlanan mutabakat çerçevesinde Türkiye'ye iade edilen sığınmacı sayısı bin 14'e yükseldi.

Etiketler: Yunanistan, Avrupa Birliği, göçmen anlaşması, sığınmacılar
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