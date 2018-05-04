Genelkurmay Başkanı Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da hazır bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin, bölgede güvenlik, istikrar ve refah açısından hayati olduğuna değinildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Hüseyin'in iki ülke ilişkilerini "sıra dışı ve derin" olarak nitelendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin küresel krizlerin çözümünde olumlu roller üslenerek örnek bir tavır sergilediği kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan'ı ve Keşmir'i her platformda desteklediği için Türkiye'ye teşekkür eden Hüseyin'in, "Türkiye'nin Kıbrıs'taki tavrı adildir ve Pakistan'ın desteği tamdır." ifadelerine yer verildi.

Orgeneral Akar, Pakistan ziyareti kapsamında Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında da temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA