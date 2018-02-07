Gençlik ve Spor Bakanı Bak Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Ramallah'ta düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programına katılmak üzere geldiği Filistin'deki temaslarının ikinci gününde Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Bakan Bak'a, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul milletvekili Hasan Turan, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekili Yasin Aktay, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu H.Gürcan Türkoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu eşlik etti.

Mescid-i Aksa'daki Kıble Camii'nde ikindi namazını kılan Bak, Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani'den bilgi aldı.

Harem-i Şerif'i gezen Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha önce de ziyaret ettiğim Mescid-i Aksa'yı bir kez daha ziyaret etmek benim için çok önemli. Çok duygulandırıcı bir ortamdayız. Manevi hisler içerisindeyiz." dedi.

Bak, "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programına katılmak üzere Filistin'e geldiğini hatırlatarak, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını kendisine ilettiğini kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün, ABD yönetiminin aldığı kararın aksine İİT'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanlığında Filistin'in başkenti olarak ilan edildiğini hatırlatan Bak, "Kudüs barışın şehri. Kudüs Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizim kırmızı çizgimiz." ifadelerini kullandı.

Bak, Türkiyeli gençlerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Ben de tabii aynı şeyleri hissediyorum. Benim çocuklarım ve ailem de üç, dört gün önce buradaydılar. Çok güzel duygularla, manevi duygularla ve heyecanla buradan ayrıldılar. Tekrar gelmek istiyorlar. Gerçekten manevi bir ortam, ilk kıblemiz. Buradaki manevi ortam insanı çok duygulandırıyor." dedi.

Kudüs'ün tüm dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yapan Bak, "Bu ortak değerin belirlenen çerçevede korunması gerekiyor. O yüzden tüm dünya ayağa kalktı ve gerçekten önemli bir adım atılmış oldu. İnşallah buralar çok daha özgür olacak." diye konuştu.

Bak, Filistin mücadelesinin devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim için de Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak buraya, Filistin'e desteğimiz çok net. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Başbakanımız, hükümetimiz buradaki yatırımlara destek veriyor. Ben de Gençlik ve Spor Bakanı olarak buradaki spor kulüplerine, gençlerine yönelik projeleri değerlendirdim. Buraya gelmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin içindeki, Müslümanların içindeki Kudüs ateşini yeniden alevlendirmiştir. Ateşini yakmıştır. Çok daha heyecanlı bir şekilde bunu hissediyoruz."

Bak ve beraberindeki heyet Mescid-i Aksa ziyaretinin ardından Harem-i Şerif'in sembolü konumundaki Kubbet'us Sahra Camisi'nin önünde hatıra fotoğrafı çektikten sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Bakan Bak "cesur kız" Ahed'in babasıyla görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsrail'in tutuklu yargıladığı, Filistinli Ahed et-Temimi'nin babasıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Filistin ziyareti çerçevesinde geldiği işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde İsrail'in tutuklu yargıladığı, Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası Basim et-Temimi ile görüştü.

Bakan Bak yaptığı açıklamada, Basim et-Temimi ile yaptığı görüşmede, kızı hakkında bilgi aldığını belirterek, Türkiye halkı ve hükümetinin Temimi ile dayanışmasına ilişkin mesajını ilettiğini kaydetti.

Temimi'nin yerinin hapishane olmadığına vurgulayan Bak, İsrailli yetkililere Temimi'yi serbest bırakma çağrısı yaparak, "Ahed, İsrail işgaline karşı gösterdiği direnişle sembol haline gelmiş ve Türkiye gençliğinin sevgisini kazanmıştır. Ahed'in yeri hapishaneler ve mahkemeler değil, okul sıralarıdır." dedi.

Öte yandan Ahed'in babası Temimi de "Açıkça görülüyor ki başta Türkiye olmak üzere Ahed'e uluslararası bir destek var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası desteğin İsrail üzerinde baskıya dönüşebileceğine işaret eden Temimi, "Bu destek, kendisini hukuk üstü gören İsrail üzerinde baskıya dönüşebilir hem de Filistin davası ve Filistinli tutuklular için kamuoyu yaratabilir. Bizim topraklarımız üzerinde özgürce yaşamamız için mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Bakan Bak TİKA'nın Filistin Koordinatörlüğünü de ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin Koordinatörlüğünü de ziyaret etti.

Bak ve beraberindeki heyet, Ramallah kentinde bulunan TİKA'nın Filistin koordinatörlüğünü ziyaret etti.

TİKA'nın Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz, bakan ve heyetine çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

AA