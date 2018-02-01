  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Geçen ay Suriye'de 774 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 774 sivilin ülkedeki çatışma ve saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Geçen ay Suriyede 774 sivil hayatını kaybetti

SNHR, Suriye'de yaşanan çatışma ve saldırılarda yaşamını yitirenlere ilişkin yayımladığı ocak ayı raporunda, 774 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Raporda, Esed rejiminin saldırılarında 76'sı çocuk, 54'ü kadın olmak üzere 408 sivilin öldüğü kaydedildi.

Bunun yanında rapora göre, Eylül 2015'ten bu yana Suriye'de Esed rejimine destek veren Rus güçlerinin saldırılarında geçen ay 40'ı çocuk, 33'ü kadın toplam 142 sivil can verdi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de hak ihlallerine yer verilen raporda, terör örgütünün geçen ayki saldırılarında 2'si çocuk, 1'i kadın 13 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Koalisyon güçlerinin bombardımanında 24 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin bombardımanlarında 6'sı çocuk, 8'i kadın toplam 24 sivilin geçen ay hayatını kaybettiği aktarılan raporda, DEAŞ'ın saldırılarında da ocakta 17'si çocuk, 9'u kadın 64 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların, rejim ile çatışmaları sonucu da geçen ay 1'i çocuk, 1'i kadın toplam 4 sivilin yaşamını yitirdiğine işaret edilen raporda, 35'i çocuk, 32'si kadın 119 sivilin de kimliği belirsiz taraflarca katledildiği bilgisi paylaşıldı.

PYD/PKK'ya silah desteği son bulsun çağrısı

Raporda, terör örgütü PYD/PKK'ya destek veren ülkelere, örgüte baskı yaparak işgal ettiği bölgelerdeki ihlallerine son vermesinin sağlanması çağrısı yapılırken, PYD/PKK'ya silah desteğinin de son bulması istendi.

AA

Etiketler: suriye katliam, suriye, Esed Rejimi
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