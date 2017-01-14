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Gece kulübüne saldırı: 6 ölü, 12 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde meydana gelen saldırıda, 6 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

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Gece kulübüne saldırı: 6 ölü, 12 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde meydana gelen saldırıda, 6 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesine bağlı Sadun Caddesi'nde bulunan bir gece kulübüne bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 kişi ölürken, 12 kişi de yaralandı.

Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne oluyor. Iraklı yetkililer, söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu ifade ediyor. 

Etiketler: Irak, gece kulübü, saldırı
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