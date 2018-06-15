Gazze'nin İsrail sınırında bayram namazı

Gazze'nin doğu sınırında kılınan bayram namazına Heniyye'nin yanı sıra Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye, Filistinli grupların üyeleri ve yüzlerce kişi katıldı.

Hayye, bayram namazını kıldırdıktan sonra okuduğu hutbede, yüzyıllardan beri bu bölgede bayram namazı kılınmadığını hatırlatarak, "İşte Filistin halkı, geri dönüş yolunda olduğunun göstergesi olarak bugün kendi topraklarına doğru ilerliyor" dedi.

"Uygulanan ablukanın şartsız ve ebediyen kaldırılma zamanı gelmiştir"

Bayram namazının sınırda kılınmasının amacının "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinliklerinin, ablukanın kaldırılması ve geri dönüş hedefine ulaşıncaya kadar bayramda da devam edeceğinin vurgulanması olduğunu söyleyen Hayye, "Gazze'ye uygulanan ablukanın şartsız ve ebediyen kaldırılma zamanı gelmiştir" diye konuştu.

"Bu zulüm ve abluka karşısında ne direnişten ne de siyasi açıdan herhangi bir bedel ödemeye hazır olmadıklarını" vurgulayan Hayye, sınır bölgesinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinlilerin şehit olmasına ve yaralanarak kanlarının akmasına şahit olduğunu anlattı.

Hayye, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla çocuk, kadın ve engellileri hedef aldığını belirtti. Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralananların koltuk değnekleriyle birlikte, çıktıkları yola devam ettiğini ve Filistin ile Kudüs'ün kanlarından ve sahip oldukları en kıymetli şeyden daha değerli olduğunu söyledi.

"Arap ve İslam ülkeleri İsrail ile normalleşme kapısını kapatmalı"

Büyük Dönüş Yürüyüşü yaralılarının, Filistin halkının 70 yıldan beri zulme uğradığını, evlerinden edildiğini, kimliği yok edilme ve başka yerlere yerleştirilme girişimleriyle karşı karşıya kaldığını aktarmayı başardığını anlatan Hayye, Filistinlilere, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit düşenlerin ailelerini ziyaret ederek onların acılarını hafifletmeye çalışmaları çağrısını yaptı.

Hayye, Arap ve İslam ülkelerine İsrail ile normalleşme kapısını kapatmaları çağrısında da bulunarak, Lübnan'dan ülke sınırları içindeki Filistinli Mülteci Kamplarını sıkıştırmamasını istedi.

Hayye, bazı mülteci kamplarının giriş/çıkışlarına elektronik kapılar konularak mültecilerin sıkıştırıldığını sözlerine ekledi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 128 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 14 binden fazla gösterici de İsrail askerlerinin saldırılarında yaralandı.

Kaynak: AA