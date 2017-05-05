  • 05 MAYIS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.562
    EURO 3.905
  • BIST 93423.45
    ALTIN 141.338
Buradasınız : » » Gazzelilerin avlanma mesafesi sıkıntısı

Gazzelilerin avlanma mesafesi sıkıntısı

Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmada 20 mil mesafede avlanma hakkına sahip Gazzelilerin, avlanma mesafesini 6 milden 9 deniz miline çıkarmasının da yetersiz olduğunu söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gazzelilerin avlanma mesafesi sıkıntısı

Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip Gazzeli balıkçılar, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle geçimlerini sağladıkları bu işi rahat bir şekilde yapamıyor.

İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan sahillerde çarşamba gününden itibaren balık avlama mesafesini 6 deniz milinden 9'a çıkarma kararıyla ilgili görüşlerini anlatan Filistinli balıkçılar, 9 milde de yeteri kadar balık avlayamadıklarını, avlanma mesafesinin artırılmasını istediklerini dile getirdi.

Az miktarda sardalya tutan 55 yaşındaki balıkçı Sufyan Kullab, 9 milin yetersiz olduğunu, çoğu balık çeşidinin bu mesafede bulunmadığını söyledi.

"Avlamak istediğimiz büyük balıklar, 12 millik mesafede. Ancak İsrail bu mesafede avlanmamızı engelliyor." diyen Kullab, 9 milde sadece küçük balıklar tutabildiğini, bazı arkadaşlarının ise eli boş döndüğünü anlattı.

"Bu mesafe gerçekten yetersiz"

Biraz ötede ağını boşaltan 33 yaşındaki balıkçı Sami Ebu es-Sadık ise "Daha çok balık avlayacağımız umuduyla 16 saatten fazla süredir denizdeyiz. Ancak nafile. İzin verilen mesafe belli. Umduğumuzu bulamadık. Az miktarda balık avlayabildik. Elhamdulillah. Buna da şükür." ifadelerini kullandı.

"6 mil ile 9 mil arasında fark olmadı"

Gazzeli balıkçı Basil Bekr de diğerleriyle aynı düşünceye sahip olduğunu ifade etti.

"Her şey aynı. 6 mil mesafede avlanmakla 9 mile açılmak arasında hiçbir fark olmadı." diyen Bekr, 12 mil mesafede avlanmayı talep ettiklerini belirtti. 

Etiketler: gazze, avlanma mesafesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER