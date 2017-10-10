  • 10 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.677
    EURO 4.339
  • BIST 103018.52
    ALTIN 152.738
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gazzelilerden Filistin'deki uzlaşıya destek

Gazzelilerden Filistin'deki uzlaşıya destek

Gazze'deki Es-Seraya Meydanı'nda toplanan Gazzeliler, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı çabalarına desteklerini ifade etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gazzelilerden Filistindeki uzlaşıya destek

Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi.

"Ekim Hareketi" isimli gençlik grubunun çağrısıyla düzenlenen gösteride, onlarca Filistinli Gazze'deki Es-Seraya Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, uzlaşıyı destekleyen söylemlerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

"Kader anlaşmaları"

Ekim Hareketi'nden Musenna en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli gruplar arasında Kahire'de bugün başlayan görüşmeleri desteklemek için bir araya geldiklerini ifade ederek, bu görüşmeleri, Filistin'deki bölünmüşlüğü sonlandırmak için gerçekleştirilen "kader anlaşmaları" olarak nitelendirdi.

Hamas ve Fetih Hareketi liderlerinin uzlaşı çabalarının desteklenmesi için gençlik çalışmalarının gerekliliğine işaret eden söylemlerini hatırlatan Neccar, "Kahire'de bir araya gelen grupları, halkın isteklerine karşılık vermeye ve Filistin bölünmüşlük sayfasını kapatmaya çağırıyoruz." dedi. 

Etiketler: gazze, filistin, uzlaşı grupları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER