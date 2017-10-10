Gazzelilerden Filistin'deki uzlaşıya destek

Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için Gazze'de destek gösterisi düzenlendi.

"Ekim Hareketi" isimli gençlik grubunun çağrısıyla düzenlenen gösteride, onlarca Filistinli Gazze'deki Es-Seraya Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, uzlaşıyı destekleyen söylemlerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

"Kader anlaşmaları"

Ekim Hareketi'nden Musenna en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli gruplar arasında Kahire'de bugün başlayan görüşmeleri desteklemek için bir araya geldiklerini ifade ederek, bu görüşmeleri, Filistin'deki bölünmüşlüğü sonlandırmak için gerçekleştirilen "kader anlaşmaları" olarak nitelendirdi.

Hamas ve Fetih Hareketi liderlerinin uzlaşı çabalarının desteklenmesi için gençlik çalışmalarının gerekliliğine işaret eden söylemlerini hatırlatan Neccar, "Kahire'de bir araya gelen grupları, halkın isteklerine karşılık vermeye ve Filistin bölünmüşlük sayfasını kapatmaya çağırıyoruz." dedi.