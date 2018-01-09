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Buradasınız : » » Gazzeli yapışık ikizler Riyad'da yapılan ameliyatla ayrıldı

Gazzeli yapışık ikizler Riyad'da yapılan ameliyatla ayrıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan ameliyatla ayrılan Gazzeli yapışık ikizlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Bir bacakları ortak, ancak kalpleri ve akciğerleri ayrı olan Gazze'li kız yapışık ikizler Farah ve Haneen, Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Çocuk Hastanesi'nde ameliyatla ayrıldı.

Ameliyatta, bağırsakların, karaciğerlerin ve leğen kemiklerinin ayrıldığı ve işlemlerin dokuz aşamada gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu.

Geçen Ekim ayında dünyaya gelen ikizler karınlarından ve bedenlerinin alt kısmından birbirlerine yapışıklardı.

İkizler, doktorların Gazze Şeridi'nde kalmaları halinde yaşamlarının tehlike altına gireceği uyarısı yapmasının ardından, babalarıyla birlikte Riyad'a götürülmüştü.

Gazze'de yapışık ikizleri ayırmak gibi zorlu tıbbi işlemleri gerçekleştirecek imkanlar bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler ablukası, bütçe kesintileri ve çatışmalar nedeniyle Gazze'deki sağlık hizmetleri giderek kötüleşiyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yapışık ikizler, riyad, gazze
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