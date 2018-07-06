Gazzeli Selim yaralı katıldığı gösterilerde yine Türk bayrağı açtı

Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrail askerlerince vurularak yaralanan Filistinli genç Emin Selim, bugünkü gösterilere de katılarak yine Türk bayrağı açtı.

20 yaşındaki Emin Selim, "Dönüş gösterilerine katılmaya, Türk bayrağı açmaya ve Erdoğan fotoğrafı taşımaya devam" dedi.

Emin Selim, İsrail askerlerinin salı günü yapılan gösterilere müdahalesi sırasında attığı tahrip uçlu mermi parçasıyla sol ayağından yaralanmıştı. Selim yaralı olmasına rağmen bugünkü dönüş gösterisine katıldı.

"Türk bayrağını, bu büyük halka sevgden açtım"

Selim, "Türk bayrağını, her zaman yanımızda duran ve İsrail ablukasının kaldırılmasını isteyen bu büyük halka sevgimden açtım" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra,"Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde bugün düzenlenen işgal karşıtı gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olduğunu, 146'sının çeşitli şekillerde yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA