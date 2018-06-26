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Gazzeli ressam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini portresini çizerek kutladı

Filistinli ressam Beha el-Haribi, Gazze-İsrail sınırında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizerek, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıyı kutladı.

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21 yaşındaki Filistinli ressam Beha el-Haribi, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin düzenlendiği Gazze Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizdi.

Beha el-Haribi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaklaşık 3 metre boy ve 1,5 metre enindeki beyaz bir kumaş üzerine resmetti.

Haribi, Erdoğan'ın seçimlerde kazandığı başarıyı kutlamak için bu portreyi çizdiğini söyledi.

Genç ressam, portreyi sınıra yakın bir yerde çizerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Filistinlilerin kalbinde yerinin olduğunu göstermek istediğini vurguladı.

"Bu portreyi, dünya liderleri arasında Filistin meselesine en çok destek veren, yanımızda yer alan ve kutsal saydığımız değerleri savunan kişi olduğu için yaptım. Onu kutluyoruz, biz onun bize karşı takındığı tavırdan gurur duyuyoruz." 

Beha el-Haribi, yaptığı portreyi Erdoğan'a ulaştırmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, ressam, recep tayyip erdoğan, israil, gazze, Beha el-Haribi
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