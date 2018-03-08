Gazzeli kadın çiftçilerin ateş hattındaki yaşam mücadelesi

Ailelerini geçindirmek zorunda olan Gazzeli kadınlar, sınırda konuşlanan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yakınlarının uğradığı akıbete maruz kalma tehlikesi altında, ölüm riskiyle çalışıyor.

Gazze Şeridi sınırında çalışan Filistinli çiftçi kadınlardan Sena Ebu Cami, İsrail askerlerinin açtığı ateşte eşini kaybettiğini göz yaşlarıyla anlatıyor.

Eşi Muhammed’i daha birkaç gün önce, geçen Cumartesi, sınıra yakın bir tarlada çalışırken İsrail askerlerinin vurduğunu söyleyen Ebu Cami, "Gazze Şeridi sınırında çalışan çiftçiler devamlı olarak İsrail askerlerinin keyfi silahlı saldırılarına maruz kalıyor" dedi.

Özellikle hasat zamanlarında eşine yardım etmeye alışkın olduğunu ifade eden Ebu Cami, eşiyle son anlarını şöyle anlatıyor:

"Muhammed'i uğurlarken çok dikkatli olmasını tembih ettim. O da bana vakitlice döneceğini ve rutin kontrollerin yapılması için hastaneye giderken bana eşlik edeceğini söyledi. O günün akşamı oğlum, babasının ikindi namazında secdede iken İsrail askerlerinin kurşunuyla sırtından yaralandığını haber verdi. Birkaç saat sonra da hastaneden vefat haberi geldi."

Ateş hattında ölüm kalım mücadelesi

Ebu Cami'nin evinin yakınlarındaki tarlasında bezelye yetiştiren 41 yaşındaki Rumuz Ebu Dukka da İsrail askerlerinin her an silahlı bir saldırıda bulunmasından endişe duyduklarına işaret ederek, "Kocam, benzer bir akıbete uğrama korkusuyla bir yandan bezelye toplarken diğer yandan İsrail askerlerinin bulunduğu tarafı gözlüyor" diye konuştu.

Dokuz çocuk annesi olan Ebu Dukka, Gazze ile İsrail arasındaki sınırı "ateş hattı" olarak isimlendirerek, "Tarlada, çalışırken korkuyorum, ancak bu evde ekmek bekleyen çocuklarımı düşününce korkum geçiyor" ifadelerini kullandı.

Ailesine onurlu bir hayat sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu vurgulayan Ebu Dukka, "Filistinli kadınlar, ailelerini geçindirmek için ölümün kıyısında yaşıyor" dedi.

Üniversite mezunu Ebu Dukka, Sağlık Bilimleri bölümünden mezun olmasına rağmen Gazze Şeridi'nde iş imkanı bulamadığı için çiftçilik yapmaya başladığını belirtti.

"Ateş hattında çalışan kahraman kadınlardan sadece biri olduğunu" söyleyen Ebu Dukka, çok sayıda üniversite mezununun iş bulamadığı için ziraat alanında çalıştığını aktardı.

İsrail mahsulleri zehirliyor

İsrail ziraat uçaklarının tarım alanlarının yakınlarına "kimyasal tarım ilaçları" püskürttüğünü ifade eden Ebu Dukka, "İsrail uçaklarından atılan kimyasal tarım ilaçları mahsulün telef olmasına ve çiftçinin önemli kayıplar vermesine yol açıyor. Bu sene hasat mevsiminde oldukça zarar ettik" diye konuştu.

Emekleri heba olduğunda büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Ebu Dukka, İsrail'in kimyasal ilaçlama politikasının, aileleri ve çocukları için çalışan kadınlar başta olmak üzere çiftçileri hedef alan ihlallerinin bir parçası olduğuna işaret etti.

Dünya Kadınlar Günü'ne işaret eden Ebu Dukka, uluslararası topluma ve kadın haklarıyla ilgilenen kurumlara Filistinli kadınların meselelerine eğilmeleri çağrısı yaptı.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in başta kadınlar olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerinin her geçen gün arttığını ifade ediyor.

Gözlemevi'nin Filistin sorumlusu Meha el-Huseyni de Filistinli çiftçileri hedef alan ihlallerin, kadın ve aileyi etkilediğini ifade ederek, "İsrail'in ihlalleri sonucu, Filistinli çiftçiler yaşamlarını kaybetti. Filistinli kadın bir anda çeşitli sıkıntılarla ailesini geçindirme sorumluluğuyla karşı karşıya kaldı" dedi.

Gözlemevi'nin hazırladığı raporlara göre, yaklaşık 12 yıldır devam eden abluka gölgesinde neredeyse her gün meydana gelen silahlı saldırılar nedeniyle, onlarca Filistinli'de psikolojik bozukluk vakalarının yaşandığına işaret eden Huseyni, şunları söyledi:

"İsrail, tarım mahsullerini sistematik şekilde hedef alıyor. İşgal güçleri, mahsullere daimi şekilde zarar verecek böcek ilaçları kullanıyor. Kadınlar, ailelerinin geçimini sağlamak için tüm gününü tarlada geçirirken, İsrail bir saatten az sürede tarım ilaçlarını sıkıyor ve mahsulü telef ediyor."

İsrailli sivil toplum kuruluşu Gisha Derneği, İsrail'in bu ilaçlama eylemleriyle, sınırın kontrolünü kolaylaştırmak için bölgeyi otlardan arındırmayı hedeflediğini belirtti.

İnsan Hakları El Mizan Merkezi de, 2009 ila 2018 yıllarında, tarlalarında çalıştıkları sırada İsrail'in açtığı ateş sonucu 1'i kadın, 4'ü çocuk 16 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: AA