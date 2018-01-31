Gazzeli hasta çocuğun yardım çığlığı

İnsani krizin giderek derinleştiği İsrail ablukası altındaki Gazze'de, bölgedeki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesinden dolayı hastaneler kapanma tehlikesiyle karşı karşıyayken, Filistinli hasta bir çocuğun dünyaya çağrısı yürekleri burktu.

Filistin er-Ray ajansı tarafından "Vicdan sahipleri buna karşılık verecek mi?" başlığıyla yayınlanan görüntüde, Gazze'deki bir hastanede tedavi gören Filistinli bir çocuk, "Hastanelerin kapanmasını istemiyorum, çünkü tedavi olmak istiyorum." ifadelerini kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı

Gazze'de elektrik krizi nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan Durra Hastanesinde tedavisi süren çocuk, kendisi gibi tedavi sırası bekleyen başka çocukların bulunduğunu ve hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Erdoğan'ın hastaneleri açmasını istiyoruz. Çünkü tedavi olmak istiyoruz." sözleriyle çağrıda bulunuyor.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı'na da seslenen Gazzeli çocuk, durumlarının çok kötü olduğunu, hastanelerin kapatılmasını istemediklerini belirtiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden elektrik krizi ve jeneratörlerin yakıtının tükenmesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Hastanesinde sağlık hizmetleri durdurulmuştur." ifadeleri kullanılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu er-Riyş ise dün yaptığı açıklamada, "Sağlık sektöründe yaşanan krizden dolayı birkaç saat içinde bazı hastaneleri kapatmak zorunda kalacağız. Gazze'deki hastanelerde temel ilaç listesinde büyük eksiklikler var." demişti.

Gazze, 2006 yılından bu yana enerji anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor, bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Kaynak: AA