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Buradasınız : » » Gazzeli engelli kardeşler Türkiye'ye getirilecek

Gazzeli engelli kardeşler Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kılıç, doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan Filistinli Şerif kardeşler ve ailesiyle Gazze'de bir araya geldi.

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Gazzeli engelli kardeşler Türkiyeye getirilecek

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç, doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan ve İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi imkanı bulamayan Filistinli Şerif kardeşler ve ailesiyle Gazze'de bir araya geldi.

Kılıç, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın kendisini, Filistinli Şerif kardeşlere ulaşılması, durumlarının incelenmesi ve Türkiye'de tedavi için mümkün olan gerekli tüm işlemlerin yapılmasıyla görevlendirdiğini ifade ederek, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Gazze'de 3 kardeş ve babalarıyla Gazze Sağlık Bakanlığı binasında bir araya geldik. Bakan Demircan'ın kararını kendilerine ilettik." dedi.

Bakan Demircan'ın Şerif ailesinin durumundan Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları Oylamasına" katıldığı sırada haberdar olduğunu ifade eden Kılıç, çalışmaların, Şerif kardeşlerin Gazze'den Türkiye'ye nakilleri, gerekli tedavi ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında devam edeceğini söyledi.

Filistinli engelli kardeşlerin babası İmad Şerif ise çocuklarının hareket edebilmesi, yürüyebilmesi yönündeki temennilerini dile getirerek, desteklerinden dolayı Türkiye ve Sağlık Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Şerif ailesinin çocukları 10 yaşındaki Secud, 9 yaşındaki Muhammed ve 2 yaşındaki Enes'in doğuştan vücudunun belden aşağı kısmı bulunmuyor. İsrail'in bölgede uyguladığı ambargonun altındaki Gazze'deki tek protez merkezinde tedavi için gerekli olan teçhizatın bulunmadığı, ayrıca abluka nedeniyle gerekli malzemelerin getirilemediği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Demircan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması" kapsamında yaşam kategorisindeki fotoğrafları incelediği sırada, Ali Jadallah'ın, İsrail ambargosu altındaki Gazze'de, tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan ve protez bacağa kavuşma hayali kuran Filistinli çocuğun görüldüğü "Engelli kardeşlerin yaşamı" başlıklı fotoğraf karesinden etkilenmişti. Bakan Demircan, kardeşlerin hikayesini öğrendikten sonra Filistinli kardeşlere ulaşılması ve tedavileri için yardımcı olunması yönünde talimat vermişti.
 

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