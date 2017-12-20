  • 20 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.833
    EURO 4.542
  • BIST 109908.88
    ALTIN 155.824
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gazzeli engelli kardeşler için Türkiye devreye giriyor

Gazzeli engelli kardeşler için Türkiye devreye giriyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, vücudunun belden aşağısı olmayan ve Gazze'de tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi imkanı bulamayan Filistinli Şerif kardeşler için talimat verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gazzeli engelli kardeşler için Türkiye devreye giriyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı.  

Gazze'den bir fotoğrafı görünce hikayesini merak etti. 

Fotoğrafı Ali Jadallah çekmiş, "Engelli kardeşlerin yaşamı" adını vermişti. 

Hikayesi ise Gazze'de ambargonun hayatlara etkisinin en acı örneklerinden biriydi. 

Gazze'de, tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan ve protez bacağa kavuşma hayali kuran Filistinli çocuğun fotoğrafıydı bu.  

Gazzeli engelli kardeşlerin tedavisi için talimat verdi

Doğuştan belden aşağısı olmayan 9 yaşındaki Secud, 7 yaşındaki Mahmud ve 9 aylık Enes'in hikayesini öğrenen Demircan fotoğraftan çok etkilendi.

Bakanlık bürokratlarına, "Bu kardeşlere ulaşalım, tedavi ihtiyaçları için yardımcı olalım. Filistin Büyükelçiliğine bu resimle müracaat edelim, hemen ulaşalım." talimatını verdi.

Gazze'deki Hastane yakında açılıyor

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı bir hastane de olduğunu hatırlatan Bakan Demircan, hastane inşaatının tamalandığını ve yakında açılışının yapılacağını söyledi.

Hastanenin işletmesinin Gazze'deki üniversiteyle birlikte yapılacağını ifade eden Demircan, "Önümüzdeki aylarda Gazze'ye gidebiliriz. Bu engelli çocuklarımıza da mutlaka ulaşmak isteriz." dedi.

"Bizim istediğimiz kan ve gözyaşı dinsin"

Sağlık Bakanı Demircan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Türkiye'nin doğru yerde tavrını ve etkisini koyduğuna işaret etti.

Türkiye'nin öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da yaptığı toplantıda önemli kararlar alındığını vurgulayan Bakan Demircan, "Bizim istediğimiz burada barış olsun, kan ve gözyaşı dinsin. Burada kimse kimseyi yok etmeye kalkışmasın ama Filistinlilerin, İsrail devleti kurulduğu günden beri yaşadıkları dram, insanlığın gözleri önünde gerçekleşiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA 

Etiketler: sağlık bakanı ahmet demircan, kudüs, gazze, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER