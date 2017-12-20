Gazzeli engelli kardeşler için Türkiye devreye giriyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı.

Gazze'den bir fotoğrafı görünce hikayesini merak etti.

Fotoğrafı Ali Jadallah çekmiş, "Engelli kardeşlerin yaşamı" adını vermişti.

Hikayesi ise Gazze'de ambargonun hayatlara etkisinin en acı örneklerinden biriydi.

Gazze'de, tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan ve protez bacağa kavuşma hayali kuran Filistinli çocuğun fotoğrafıydı bu.

Gazzeli engelli kardeşlerin tedavisi için talimat verdi

Doğuştan belden aşağısı olmayan 9 yaşındaki Secud, 7 yaşındaki Mahmud ve 9 aylık Enes'in hikayesini öğrenen Demircan fotoğraftan çok etkilendi.

Bakanlık bürokratlarına, "Bu kardeşlere ulaşalım, tedavi ihtiyaçları için yardımcı olalım. Filistin Büyükelçiliğine bu resimle müracaat edelim, hemen ulaşalım." talimatını verdi.

Gazze'deki Hastane yakında açılıyor

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı bir hastane de olduğunu hatırlatan Bakan Demircan, hastane inşaatının tamalandığını ve yakında açılışının yapılacağını söyledi.

Hastanenin işletmesinin Gazze'deki üniversiteyle birlikte yapılacağını ifade eden Demircan, "Önümüzdeki aylarda Gazze'ye gidebiliriz. Bu engelli çocuklarımıza da mutlaka ulaşmak isteriz." dedi.

"Bizim istediğimiz kan ve gözyaşı dinsin"

Sağlık Bakanı Demircan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Türkiye'nin doğru yerde tavrını ve etkisini koyduğuna işaret etti.

Türkiye'nin öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da yaptığı toplantıda önemli kararlar alındığını vurgulayan Bakan Demircan, "Bizim istediğimiz burada barış olsun, kan ve gözyaşı dinsin. Burada kimse kimseyi yok etmeye kalkışmasın ama Filistinlilerin, İsrail devleti kurulduğu günden beri yaşadıkları dram, insanlığın gözleri önünde gerçekleşiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA