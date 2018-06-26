Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğan'ı çizdi

İsrail'in Gazze'ye 2008-2009 yıllarında düzenlediği saldırılar sırasında tek bacağını kaybeden Filistinli ressam Muhammed Tutah, "Erdoğan'ın seçimleri kazanmasına çok sevindik. Sevincimizi Gazze sahilinin kumları üzerinde Erdoğan resmi çizerek göstermek istedik" dedi.

Tutah, Gazzeliler olarak Erdoğan ve Erdoğan'ın Filistin davasına yönelik siyasi tutumuyla gurur duyduklarını söyledi.

"Erdoğan, Arapların ve İslam dünyasının başını dik tuttu. Türkiye, Filistin halkını hiç unutmadı. Zor zamanlarında, savaş yıllarında hep yanında oldu."

Kaynak: AA