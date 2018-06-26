  • 26 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.647
    EURO 5.418
  • BIST 94170.39
    ALTIN 187.909
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğan'ı çizdi

Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğan'ı çizdi

İsrail'in sakat bıraktığı Gazzeli genç, seçim başarısını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini sahilde kumların üzerine resmetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğanı çizdi

İsrail'in Gazze'ye 2008-2009 yıllarında düzenlediği saldırılar sırasında tek bacağını kaybeden Filistinli ressam Muhammed Tutah, "Erdoğan'ın seçimleri kazanmasına çok sevindik. Sevincimizi Gazze sahilinin kumları üzerinde Erdoğan resmi çizerek göstermek istedik" dedi.

Tutah, Gazzeliler olarak Erdoğan ve Erdoğan'ın Filistin davasına yönelik siyasi tutumuyla gurur duyduklarını söyledi.

"Erdoğan, Arapların ve İslam dünyasının başını dik tuttu. Türkiye, Filistin halkını hiç unutmadı. Zor zamanlarında, savaş yıllarında hep yanında oldu."

Kaynak: AA

Etiketler: muhammed tutah, gazze, filistin, erdoğan, resim
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER