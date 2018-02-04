Gazzeli çocuklardan abluka protestosu

"Hayır Kurumları Birliği" tarafından düzenlenen gösteride Filistinli çocuklar, Gazze'nin merkezindeki Seraya Meydanı'nda bir araya geldi.

Gösteriye katılan çocuklar, "Gazze'yi kurtarın", "Gazze'deki ablukayı kaldırın", "Abluka gülümsememi yok etti, hayallerimi çaldı", "Elektrik ve su hakkımız nerede?", "Daha ne kadar sessiz kalacaksınız?" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride birlik adına konuşan Nezih el-Benna, "Bu eylem abluka ve ekonomik sıkıntılardan dolayı Gazze'nin çektiği felaket ve zor ekonomik kriz nedeniyle yapıldı. Gazzeli çocuklar, başta iyi bir yaşam hakkı olmak üzere temel hakları ellerinden alındığı için çok büyük acılar çekiyorlar." dedi.

Çocukların Gazze'nin yaşadığı insani felaketi dünyaya duyurmak için toplandıklarını dile getiren Benna, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi, ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı uygulaması ve vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi gerektiğini vurguladı.

"Hayır Kurumları Birliği"nin raporuna göre, Gazze Şeridi'ndeki yoksulluk oranı yaklaşık yüzde 80, işsizlik oranı ise yüzde 50'ye ulaştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Kaynak: AA