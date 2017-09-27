  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Gazzeli çocuk esnekliğiyle Guinness'e aday

Gazzeli çocuk, esnekliği ile Guinness Rekorlar Kitabına girmeye çalışıyor.

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Gazzeli çocuk esnekliğiyle Guinnesse aday

Gazze'de yaptığı cimnastik hareketleriyle yeteneğini her gün biraz daha geliştirmek için gayret sarf eden 12 yaşındaki Yusuf el-Behtini, esnekliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Büyük köprü duruşu halinde 14 saniyede 20 metre yürüyebilen Behtini, Guinness Rekorlar Kitabında aynı mesafeyi 17 saniyede geçen kişiyi geride bırakıyor.

AA muhabirine konuşan Behtini, "Yeteneğimi 2 yıl önce abim sayesinde keşfettim. O zamandan bu yana da Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için bu kabiliyetimi geliştirmeye çabaladım, çok çalıştım. Bütün dünya Gazze'nin yeteneklerle dolu olduğunu bilsin diye uluslararası yarışmalara katılmak istiyorum." dedi.

Sınır kapısından geçebilirlerse Ürdün'de elemelere katılacak.

Yusuf'un abisi, aynı zamanda antrenörü olan Muhammed el-Behtini, kardeşinin çok esnek bir vücuda sahip olduğunu, sıradan bir insanın kesinlikle yapamayacağı hareketleri yapabildiğini söyledi.

İnternetten bulduğu videolarla kardeşini günlük çalıştırdığını anlatan Behtini, cimnastik kursu olmadığı için çoğunlukla evde çalıştıklarını kaydetti.

Guinness yetkilileri ile iletişime geçip onlara kardeşinin videosunu gönderdiğini belirten Behtini, yetkililerin kendilerine dönüş yaparak Ürdün'de yapılan deneme programına katılım izni verdiğini aktardı.

Abi Behtini, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını ve buradan çıkarak Ürdün'deki programa katılmayı umduğunu dile getirdi.

Etiketler: Guinness Rekorlar Kitabı
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