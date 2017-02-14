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Gazzeli besicilerin korkulu rüyası: Şap hastalığı

Gazze Şeridi'nde besiciler, hayvanları arasında hızla yayılan ve onların telef olmasına neden olan "şap hastalığı" sebebiyle zor günler geçiriyor.

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Gazzeli besicilerin korkulu rüyası: Şap hastalığı

Halk arasında tabak hastalığı olarak bilinen, bütün çift tırnaklı hayvan türlerinde görülebilen bulaşıcı şap hastalığı Gazzeli besicilerin korkulu rüyası haline geldi.

İsrail ablukası nedeniyle dünyayla bağlantısı kısıtlı olan Gazze Şeridi'nde, hayvanlara özel aşının bölgeye girişinde yaşanan gecikmeler, hastalığın hızla yayılması ve ölümlerin artmasına sebep oluyor.

"Aşı bulunmadığı ve bölgeye giriş geciktiği için müdahale edemedik"

Gazzeli besici Velid Abidin, yaklaşık 30 hayvanını kaybettiğini belirterek, "Hayvanlarımız, şap hastalığına yakalandı. Biz ise aşı bulunmaması ve bölgeye girişinin gecikmesi sebebiyle müdahale edemedik." dedi.

Besici Abidin, hastalıkla mücadelede geleneksel yönteme başvurduğunu söyleyerek, "Hastalıklı hayvanları, diğer hayvanlardan ayırıyorum. Bu şekilde hastalığın diğer hayvanlara bulaşmasını önlemeye çalışıyorum. Bundan başka bir şey elimden gelmiyor." diye konuştu.

Hayvanların telef olmasını engellemek için aynı zamanda geleneksel ilaçlar da temin etmeye çalıştığını ancak başarısız kaldığını belirten Abidin, hastalığın tamamen yayılması ve tüm hayvanlarını kaybetmekten korktuğunu dile getirdi.

AA 

Etiketler: Gazze Şeridi, Şap hastalığı, Gazzeli besiciler
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