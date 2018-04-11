Gazzeli bebeğe “Mesira Avde” adı verildi

Gazze Şeridi'nde yeni doğan bir kız bebeğe "Geri Dönüş Yürüyüşü" anlamına gelen "Mesira Avde" adı verildi.

Filistinli Muhammed en-Neccar, Toprak Günü'nün 42. yılında Gazze sınırında devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne ithafen bu ismi seçti.

“Mesira Avde” bebek Han Yunus'taki Tahrir Hastanesi'nde 8 aylık olarak dünyaya geldi.

Bu isme verme nedenini "geri dönüş hakkı konusuna verdiği önemi ve bağlılığı vurgulamak" olduğunu söyledi.

"Çalınan haklarımız var. Bunları tüm Filistinlilerin katıldığı Gazze Şeridi sınırında süren 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' eylemleriyle barışçıl bir şekilde talep ediyoruz. Ben de Han Yunus kentinin doğusundaki sınır bölgesinde her gün eylemlere iştirak ediyorum."

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Toprak Günü’nün 42. yılı kapsamında, Filistinliler, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı günden beri, 32 Filistinli şehit oldu, binlerce Filistinli de yaralandı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü, 30 Mart Cuma gününden bu yana devam ediyor. Filistinliler, yürüyüşü mayıs ayı ortasına kadar sürdürmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA