  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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Gazze'den İsrail'e iki roket atıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Adrae, Gazze'den İsrail'e doğru iki roket atıldığını ancak roketlerin Gazze'de düştüğünü belirtti. İsrail ordusu siren sesleriyle alarm verdi.

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Gazzeden İsraile iki roket atıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adrae sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine doğru iki roket atıldığını ancak roketlerin Gazze sınırları içinde düştüğünü belirtti.

Öte yandan Gazze'deki Halk Direniş Komiteleri'nin silahlı kanadı Nasır Selahaddin Tugayları ise roketleri kendilerinin attığını duyurdu.

Nasır Selahaddin Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu, ABD'nin Kudüs kararına yönelik ilk tepkimizdir." denildi.

İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberine göre İsrail'in Gazze sınırında yer alan Askalan ve Shaar Hanegev bölgelerinde siren sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: gazze, israil, kudüs, avichay adrae
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