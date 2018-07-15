Gazze'deki Şeyh Zayed Camii İsrail'in saldırısında hasar gördü

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Ketibe bölgesindeki boş olarak bilinen bir binaya hava saldırısı düzenledi. Binanın yakınında bulunan Şeyh Zayid Camii, saldırı sonucu hasar gördü.

İsrail’in bugün Gazze kent merkezine düzenlediği hava saldırıları sonucu Katiba meydanındaki, Bin-Zayid Camii’nin büyük hasar aldığı öğrenildi.

Saldırıyı kınayan Gazze’deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, saldırının namaz vaktine denk gelmemesinin büyük bir faciayı önlediğini ifade etti.

İsrail, bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor. Söz konusu saldırılarda 2 çocuk şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bombardımanın durmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: İHA, AA