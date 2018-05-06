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Buradasınız : » » “Gazze’deki patlamayı İsrail yaptı”

“Gazze’deki patlamayı İsrail yaptı”

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün akşam saatlerinde Gazze’de meydan gelen patlamanın İsrail tarafından yapıldığını duyurdu.

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“Gazzedeki patlamayı İsrail yaptı”

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlama, "tehlikeli ve büyük bir olay" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, “Siyonist düşman (İsrail) tarafından Filistin direnişine karşı hazırlanan ciddi bir güvenlik olayını takip etmek için Kassam Tugayları tarafından yürütülen komplike istihbarat operasyonu sırasında Gazze’nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde erdemli mücahitlerimize karşı korkunç bir suç işlenmiştir.” ifadesine yer verildi.

Patlamanın İsrail tarafından hazırlanan bir durumla meydana geldiğine vurgu yapılan açıklamada, olaya ilişkin ayrıntılı açıklamanın sada sonra yapılacağı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin şehit edildiği, 3 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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