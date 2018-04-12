Gazze'deki memurların maaşları hala ödenmiyor

Gazze Şeridi'nde görev yapan memurların maaş ödemelerinin gecikmesi bölgedeki ekonomik krizin daha da büyümesine yol açıyor.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki memurların mart ayı maaşlarının hâlâ ödenmediği hatırlatıldı.

"Filistin hükümetinin maaş ödemelerini durdurmaya devam etmesi Gazze Şeridi'ndeki halkımızın yaşadığı sıkıntıları ve ezilmişliği daha da derinleştiriyor."

Milli sorumlulukla hareket etmenin zorunluluğuna işaret edilen açıklamada, maaşların derhal ödenmesi ve ulusal uzlaşı çabalarının sonuca ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Maaşlarda yüzde 30 kesinti uygulanıyor

Gazzeli memurlar, Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının maaşlarını geçen yıl mart ayından bu yana yüzde 30 kesintili ödüyordu.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

Ramallah hükümetinin sorumluluklarını üstlenmemesi, Hamas'ın Gazze yönetimini elinde bulundurduğu dönemde tayin ettiği memurların durumu gibi meseleler yüzünden anlaşmanın uygulama aşamasında sıkıntılar yaşanıyor.

Kaynak: AA