Gazze'deki insani kriz büyüyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, temizlik şirketlerinin çalışmalarını durdurmasının tıbbi atıklar nedeniyle hastalar ve Gazze'nin genel sağlık durumu için doğrudan bir tehdit olduğunu açıkladı.

Bu hizmetlerin durmasının, 40 ameliyat odası ve 11 doğumhane için tehlikeli yansımaları olacağı ve yoğun bakımda olan 110 hasta, kuvözde kalan 113 bebek, böbrek yetmezliği tedavisi gören 702 kişinin bu durumdan olumsuz etkileneceği söylendi.

Tıbbi atıklar nedeniyle 50 laboratuvarın da hizmet verme sıkıntısı yaşayacağı, temizlik şirketi çalışanı 832 kişinin 5 aydır maaşlarını alamadığı anlatıldı.

Sağlık Bakanlığının 13 temizlik şirketi ile anlaşması bulunuyor.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden anlaşmalı temizlik şirketi çalışanlarının, ücretlerinin ödenmemesini gerekçe göstererek hastane ve sağlık merkezlerindeki hizmetlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA