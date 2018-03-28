  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Gazze'deki insani durum giderek kötüleşiyor

Gazze'deki insani durum giderek kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Direktörü Pierre Krahenbühl, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini ve bunun tehlikeli yansımaları olacağını açıkladı.

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Gazzedeki insani durum giderek kötüleşiyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde basın toplantısı düzenleyen Krahenbühl, "Gazze'de yaşananların tehlikeli yansımalarından bahsediyorum. Kimsenin buradaki durumun kötülüğünü hafife almasını istemiyorum" dedi.

UNRWA'nın esas olarak insani durumlarla ilgilendiğini, siyasi işlerle uğraşmadığını vurgulayan Krahenbühl, İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği son saldırıların insanlar için tehlikeli sonuçları olduğunu ve bu sonuçların etkilerinin savaştan sonra da devam ettiğini vurguladı.

Krahenbühl, sağlık ve sosyal meselelerde yaşanan bozulmanın "dramatik" olduğunu ifade ederek, Gazze sakinlerinin daha önce görülmemiş şekilde "büyük bir psikolojik baskı" yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Pierre Krahenbühl, mülteci, gazze, filistin
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