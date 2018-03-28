Gazze'deki insani durum giderek kötüleşiyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde basın toplantısı düzenleyen Krahenbühl, "Gazze'de yaşananların tehlikeli yansımalarından bahsediyorum. Kimsenin buradaki durumun kötülüğünü hafife almasını istemiyorum" dedi.

UNRWA'nın esas olarak insani durumlarla ilgilendiğini, siyasi işlerle uğraşmadığını vurgulayan Krahenbühl, İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği son saldırıların insanlar için tehlikeli sonuçları olduğunu ve bu sonuçların etkilerinin savaştan sonra da devam ettiğini vurguladı.

Krahenbühl, sağlık ve sosyal meselelerde yaşanan bozulmanın "dramatik" olduğunu ifade ederek, Gazze sakinlerinin daha önce görülmemiş şekilde "büyük bir psikolojik baskı" yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA