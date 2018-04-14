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Gazze'deki hastanelerde tıbbi malzeme ihtiyacı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında yaraladığı Filistinlilerin tedavi edilebilmesi için Gazze'deki hastanelerde acil tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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Gazzedeki hastanelerde tıbbi malzeme ihtiyacı

Gazze'deki Şifa Hastenesi Acil Bölümü Müdürü Eymen el-Sehbani, acil servislere, ameliyathanelere ve yoğun bakımlara acilen ilaç ve tıbbi malzeme desteği gerektiğini belirtti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma'dan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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