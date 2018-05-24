Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu

Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı yakınlarındaki sınır bölgesinde düzenlenen gösterilerde yaralanan 23 yaşındaki Ahmed Ali Mustafa Kattuş İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

100'den fazla Filistinli şehit oldu

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA