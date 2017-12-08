Gazze'deki gösterilerde 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyinde gösteri yapanlara açtığı ateş sonucu yaralanan Mahir Ataullah'ın (54) hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünya Kudüs için ayakta

ABD'nin Kudüs kararı tüm yurtta protesto ediliyor

Kudra, daha önce yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti sınırında gösteri yapanlara müdahalesinde vurulan 30 yaşındaki Filistinli Mahmud el-Mısri'nin öldüğünü ifade etmişti.

Kudra ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeydoğu sınırında 8, doğusunda 17, Refah kentinin doğusunda 1, Han Yunus kentinin doğusunda 8 olmak üzere 34 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Hamas başta olmak üzere tüm Filistinli gruplar, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze'de gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kudüs ve Batı Şeria'daki gösterilerde 67 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinlilerin sayısının 67'ye yükseldiği, 178 Filistinlinin de atılan gazlardan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesinde 11 Filistinlinin gerçek, 52 'inin plastik mermiyle, 4 göstericinin ise uğradığı darp neticesinde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, atılan gazlardan etkilenen 178 Filistinlinin de boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamasında İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlenen gösterilere müdahalesinde 55 Filistinlinin yaralandığını, 162'sinin de atılan gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini belirtmişti.