Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle "çocuk hastanesi" kapanma tehdidi altında

Hizmet veremeyeceği duyurulan Beyt Hanun Hastanesi'nden sonra Durra Çocuk Hastanesi de alternatif enerji kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerini yüzde 60 oranında azalttığını açıkladı.

Günde 20 saati bulan elektrik kesintileri ve jeneratörlere sağlanan yakıtın tükenmesi, yoğun bakım ünitesinin kapatılmasını beraberinde getirdi.

Krizlerin birbiri ardına geldiği bölgedeki enerji kıtlığı dolayısıyla Durra Hastanesinde yaşanan aksaklıklar, çocukların hayatını tehdit ediyor. Kurum sadece günlük bakım hizmeti sunan bir sağlık merkezine dönüşmüş durumda.

"Yakıtın son litresi de tükendi"

Hastane Müdürü Macid Hamade, "Yaklaşık 10 gün önce bize, hastaneye yakıt verilemeyeceği bildirildi. Biz de hastanede kemer sıkma politikası uygulamak zorunda kaldık." dedi.

Hamade, hastanede 10 gündür iki jeneratörden birini, tıbbi cihazlar için çalıştırıp diğerini durdurduklarını, ancak acil durum planının üzerinden 10 gün geçmesinden sonra yakıtın son litresinin tükendiğini ve jeneratörün kapandığını söyledi.

Elektrikle çalışan cihazlarla donatılmış 5 yatak bulunduğunu belirten Hamade, bunların suni solunum ve ilaç dozajını düzenleme cihazları olduğunu, yakıtın tükenmesi nedeniyle bu cihazlara elektrik verilemediğini ve acil vakalarda çocuklara müdahale edilemediğini kaydetti.

Yoğun bakım ünitesi kapatıldı

Hamade, "Yakıt ve elektrik krizi sebebiyle hastanenin çocuklara sunduğu sağlık hizmeti yüzde 60 oranında azaldı. Yoğun bakım ünitesini kapatmak zorunda kaldık. Burada ikisi suni solunum cihazına bağlı tedavi gören 3 çocuk başka hastanelere sevk edildi." dedi.

Hamade, hastaneye yerleştirilen güneş panellerinin, yatan hasta servisinin bazı odalarının ancak aydınlatma ihtiyacını karşıladığını, elektrik kesildiğinde jeneratörlerin çalışması için saatte 40 litre yakıta ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Hastaların sağlık hizmetinden en asgari düzeyde yararlandığını anlatan Hamade, şöyle devam etti:

"İmkanları kısıtlı olan hastane, yarısını çocukların oluşturduğu, nüfusu yaklaşık 200 bini bulan bir yerleşim bölgesine hizmet veriyor. İnsan hakları kuruluşlarına Gazze'deki çocukların hayatını kurtarmaları için acilen harekete geçmeye davet ediyorum."

Gazze 2006 yılından bu yana enerji anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor, bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Kaynak: AA