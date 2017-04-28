Gazze'deki elektrik krizi hayatı felç ediyor

Gazze Şeridi'nde elektrik krizinin sürmesi, bölge sakinlerini sağlık, su ve çevre hizmetlerinin durması tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.

Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin iki hafta önce durmasının ardından artan elektrik kesintileri Gazze'de hayatı felç ediyor. Elektrik krizi nedeniyle bölgedeki hayati öneme sahip kurumların hizmetlerinde de aksamalar başladı.

"Sağlık hizmetlerine tehlikeli yansımaları olacak"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, elektrik ve yakıt krizi nedeniyle çalışmalarının çok zorlaştığını belirterek, "Bu kesintilerin sağlık hizmetlerine tehlikeli yansımaları olacak." dedi.

Elektrik kesintilerinin tıbbi cihazlara zarar verdiğini ve hastaların tedavisini olumsuz etkilediğini aktaran Kudra, "Özellikle durumu kritik olan ve sürekli cihaza bağlı şekilde tedavi gören hastalar için çok sıkıntılı bir süreç söz konusu." diye konuştu.

Kudra, elektrik kesintilerinin, yoğun bakımdaki hastalar için de büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Bazı hizmetleri azalttıklarını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 40 ameliyathane, 11 sezaryen odası, böbrek yetmezliği çeken 650 hastanın haftada 3 kez kullandığı 117 diyaliz makinesinin krizden etkilendiğini dile getirdi.

Gazze'deki hastanelerde halihazırda 113 prematüre bebek bulunduğuna da dikkati çeken Kudra, depolardaki bazı hassas ilaçların elektrik kesintileri yüzünden bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Su hizmetlerinin kalitesi düşecek

Gazze Sahil Belediyeleri Su İdaresi de yaptığı yazılı açıklamada, elektrik kriziyle vatandaşlara sundukları hizmet kalitesinde ciddi gerileme olacağı uyarısında bulundu.

Kurumun ve belediyelerin çalışmalarını yürütürken elektriği birinci derecede kullandığı belirtilen açıklamada, kriz nedeniyle su kuyuları ve su pompalama istasyonlarının çalışmalarının yüzde 60 oranında düşeceği belirtildi.

Deniz suyu arıtma tesislerinin çalışmalarında ise yüzde 80'e yakın gerileme yaşanacağı kaydedildi.

"Kriz sanayi sektörünü felç etti"

Kalite ve Çevre Kurumu da elektrik kesintileri nedeniyle kanalizasyon sularının arıtılmadan denize dökülmesinin bir "çevre felaketi" doğuracağını ifade etti.