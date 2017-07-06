  • 06 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Gazze'deki elektrik krizi büyüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını 55 megavat düşürdüğü bildirildi.

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Gazzedeki elektrik krizi büyüyor

Hamas tarafından yönetilen Gazze Enerji Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin daha önce Gazze Şeridi'ne sağladığı 120 megavatlık elektrik arzında toplamda yaklaşık yüzde 45,83 azaltmaya gittiği ve 55 megavat düşürdüğü ifade edildi.

İsrail'in elektrik arzını düşürmeye devam etmesinin, sıcak yaz günlerinde bölgedeki "mevcut yükü ve sıkıntıyı daha da arttırdığı" vurgulanan açıklamada, uluslararası yetkililere ve sorumlu tüm taraflara "elektrik krizinin neden olduğu sorunları derinleştirecek bu keyfi uygulamaların durdurulması için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze'nin 450 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını karşılıyordu.

Filistin yönetimi, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmiş, bunun üzerine İsrail hükümeti Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.

İsrail, haziran ayı içinde Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, İsrail ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bölgede günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.

Etiketler: gazze, elektrik krizi
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