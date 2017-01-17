Gazze'deki elektrik krizi

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, herkesin tam anlamıyla halkın milli meselelerine, işgalle mücadeleye ve Kudüs direnişine destek olmaya yönelmesi için akıl ve kalplerinin ulusal teamüllere açık olduğunu söyledi.

Rıdvan, "Görev ve sorumluluklarının tamamını yerine getirmesi şartıyla Gazze'deki tüm bakanlıkları ve kurumları uzlaşı hükümetine teslim etmeye hazırız." dedi.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın hükümetin Gazze'ye yaptığı harcamalara ilişkin açıklamasının kamuoyunu yanılttığını ve gerçekleri yansıtmadığını öne süren Rıdvan, "Gazze'den gelen ürünlere uygulanan vergiden devlet bütçesine aylık yaklaşık 100 milyon dolar gelir sağlanıyor. Hükümetin elektrik santralinde kullanılan dizele uyguladığı vergi ise asıl fiyatının iki katından da fazla." diye konuştu.

Rıdvan, tüm Filistinli ulusal grupları, Gazze'deki idaresi, sorumluluklarını yerine getirmesi ve anlaşmaların tamamına uyması konularında uzlaşı hükümetinin uygulamalarına tanık olmaya çağırdı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, Hamas'ın "hükümetin Gazze'de elektrik sıkıntısına neden olduğu" yönündeki suçlamalarına tepki göstererek, hükümetin Gazze'de elektrik sektörü için yılda 279 milyon dolar harcadığını, bunun Filistin'deki bütçe açığının yüzde 30'una tekabül ettiğini söylemişti.

Ayrıca Gazze'deki Hamas yönetimini "emrivaki hükümeti" olarak niteleyen Hamdallah, Hamas'a tüm bakanlıklar ile kurumları Filistin hükümetine teslim etmesi konusunda çağrıda bulunmuştu. AA